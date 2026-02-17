Κλειστή έως την Κυριακή η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο – Ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς

Μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να κρατήσει η ταλαιπωρία των οδηγών του λεκανοπεδίου, καθώς μέχρι τότε θα είναι κλειστή η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής.

Συγκεκριμένα, κλειστό θα παραμείνει το τμήμα στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας “Λιοσίων”.

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης στη σήραγγα των Λιοσίων έχουν ως επακόλουθο τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Όσον αφορά τις εναλλακτικές, τα οχήματα που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται στην Λεωφόρο Αθηνών. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Λαμία, επίσης εκτρέπονται προς Λ. Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν αριστερά στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Ενώ τα οχήματα με προορισμό το αεροδρόμιο κάνουν έναν μεγάλο κύκλο, ακολουθώντας την Λ. Αθηνών, στη συνέχεια στροφή στον Κηφισό και επανείσοδο στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Η κυκλοφορία επιβαρύνεται ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών από τον Ασπρόπυργο, όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες logistics, εκτρέπεται πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη σήραγγα των Λιοσίων, μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Τριήμερη απεργία των ταξί Αττικής από σήμερα

Σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη προστίθεται και η απεργία των οδηγών ταξί, οι οποίοι τράβηξαν χειρόφρενο από σήμερα τα ξημερώματα έως και την Πέμπτη 19/02.