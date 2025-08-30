Κως: Επεισοδιακή καταδίωξη με μηχανή – Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός
Οι επιβάτες που ήταν "τρικάβαλο" στην μηχανή εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή
Μία επεισοδιακή και ιδιαίτερα επικίνδυνη καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/8) επί της Ακτή Κουντουριώτου στην Κω όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε μηχανή που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα να σταματήσει.
Σύμφωνα με το kosnews24.gr, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, όμως το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου με την οδό Θάλειας Νικολαΐδου.
Οι τρεις επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Κατά την προσπάθεια σύλληψης, ένας εξ αυτών επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ μετά από λίγο συνελήφθη και ο οδηγός του δικύκλου, αμφότεροι Ολλανδοί υπήκοοι.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω.
Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Κω, όπου και εξετάστηκε.
