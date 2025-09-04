Κίνηση τώρα: Στο “κόκκινο” από νωρίς ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις σε κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό

Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το πρωί της Πέμπτης 4/9 για τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση από νωρίς είναι πολύ αυξημένη.

Πιο αναλυτικά, λίγο πριν από τις 8:30, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην άνοδο και στην κάθοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισού (άνοδο και κάθοδο) από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα δέκα λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/Ifsk3BFYSg— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 4, 2025

Και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι.

Χαμηλές ταχύτητες διαπιστώνονται σε:

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασ. Κωνσταντίνου

Επίση προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους από αυτό καθώς και στη Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά.)