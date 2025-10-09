Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα στην Παραλιακή – Έσπασε αγωγός νερού στην λεωφόρο Βουλιαγμένης

Δείτε LIVE την κίνηση στο σημείο

Κίνηση τώρα στην Παραλιακή – Έσπασε αγωγός νερού στην λεωφόρο Βουλιαγμένης
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Καλαμακίου μετά από τροχαίο.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ελληνικού, όπου νωρίτερα πλημμύρισε ο δρόμος λόγω σπασμένου αγωγού νερού.

