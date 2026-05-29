Με αμείωτους ρυθμούς η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος – Αυξημένη η κίνηση στο οδικό δίκτυο

Αυξημένη είναι η κίνηση στο οδικό δίκτυο από την έξοδο των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος το απόγευμα της Παρασκευής 29/5.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, η Αθήνα άρχισε σταδιακά να αδειάζει μέσω των οδικών ή ακτοπλοϊκών δικτύων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 30.500 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας έφυγαν 23.344.

Πολλοί αποφάσισαν να φύγουν οδικώς, είτε μέσω λεωφορείων ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιοσίων.

Για σήμερα μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού (από τα 220 που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή) και 25 επιπλέον δρομολόγια από τη Λιοσίων. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834.

Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708.