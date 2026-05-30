«Έμφραγμα» στο Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές και καθυστερήσεις 5 ωρών λόγω του νέου συστήματος ψηφιακών ελέγχων

Σε απίστευτη δοκιμασία εξελίσσεται η μετακίνηση για χιλιάδες ταξιδιώτες στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, καθώς από νωρίς το πρωί σχηματίζονται τεράστιες ουρές οχημάτων.

Η σοβαρή τροχαία συμφόρηση και οι πολύωρες καθυστερήσεις οφείλονται στην επίσημη πρεμιέρα του νέου ψηφιακού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για ένα αυστηρό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που επιβάλλει την ηλεκτρονική και βιομετρική καταγραφή όλων των πολιτών από τρίτες χώρες, οι οποίοι περνούν τα σύνορα της ΕΕ για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες).

Η διαδικασία αυτή, αν και στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, έχει μπλοκάρει προσωρινά τη ροή της κυκλοφορίας.

Στο «κόκκινο» η αναμονή – Ξεπέρασε τις 5 ώρες για τα λεωφορεία

Η κατάσταση στο τελωνείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τον χρόνο αναμονής να δοκιμάζει τις αντοχές οδηγών και επιβατών:

Ιδιωτικά Χρήσης (ΙΧ): Οι οδηγοί βρίσκονται ακινητοποιημένοι για περίπου δύο ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Τουριστικά Λεωφορεία και Πούλμαν: Εδώ καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τις πέντε ώρες, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό σε οργανωμένα γκρουπ τουριστών.

«Φρένο» στο πρώτο μεγάλο κύμα τουριστών προς τη Βόρεια Ελλάδα

Το συγκεκριμένο κυκλοφοριακό «έμφραγμα» συμπίπτει με το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου του καλοκαιριού. Ανάμεσα εγκλωβισμένους βρίσκονται εκατοντάδες οικογένειες και εκδρομείς που έχουν ως προορισμό τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Χαλκιδική, η Καβάλα και η Πιερία.

Οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές βρίσκονται επί ποδός, ωστόσο η αυξημένη κίνηση αναμένεται να διατηρηθεί σταθερά υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς το σύστημα εφαρμόζεται πλέον καθολικά.

Επιστροφή στο παραδοσιακό μοντέλο για να «ξεμπλοκάρουν» τα σύνορα

Η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται από το μεσημέρι και μετά, όταν οι συνοριακές αρχές προχώρησαν σε μια σπασμωδική αλλά αναγκαία κίνηση: ανέστειλαν προσωρινά το νέο ψηφιακό σύστημα και επέστρεψαν στο παλαιό καθεστώς ελέγχων, με αποκλειστικό στόχο να διαλυθεί το κυκλοφοριακό «έμφραγμα».

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια για την αποσυμφόρηση του δικτύου, καθώς η ροή των οχημάτων αποκαταστάθηκε γρήγορα και οι χρόνοι αναμονής έπεσαν κατακόρυφα.

Είναι ενδεικτικό ότι οι ουρές και η ταλαιπωρία των δύο ωρών που αντιμετώπιζαν νωρίτερα οι ταξιδιώτες, περιορίστηκαν τελικά σε μια σύντομη καθυστέρηση μόλις 15 λεπτών.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα ελέγχου

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ελέγχων και τη θωράκιση της ασφάλειας εντός της ζώνης Σένγκεν, ωστόσο τα πρώτα δείγματα γραφής συνοδεύονται από αισθητές καθυστερήσεις στα συνοριακά περάσματα.

Το EES καταργεί οριστικά την παραδοσιακή χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων, η οποία αντικαθίσταται από μια αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή.

Στο στόχαστρο του νέου συστήματος βρίσκονται αποκλειστικά οι πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ και Σένγκεν) που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες) και δεν διαθέτουν άδεια μόνιμης κατοικίας. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία.

Το βιομετρικό «προφίλ» των ταξιδιωτών

Κατά την πρώτη τους άφιξη σε ευρωπαϊκό έδαφος, οι ταξιδιώτες θα περνούν από μια λεπτομερή διαδικασία ταυτοποίησης. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα αποθηκεύει:

Τα προσωπικά στοιχεία του διαβατηρίου.

Την ακριβή ημερομηνία και τον σταθμό εισόδου ή εξόδου.

Βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή λήψη ψηφιακής φωτογραφίας προσώπου και αποτυπωμάτων.

Τα δεδομένα αυτά θα παραμένουν αποθηκευμένα κεντρικά, επιτρέποντας την ακαριαία ταυτοποίηση του αναβάτη σε κάθε επόμενο ταξίδι του.

Τα οφέλη και το «αγκάθι» των καθυστερήσεων

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κομισιόν, η ψηφιοποίηση των συνόρων αναμένεται να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για την ΕΕ. Το σύστημα θα εντοπίζει αυτόματα όσους παραβιάζουν το όριο των 90 ημερών παραμονής (overstayers), θα βάζει φρένο στη χρήση πλαστών εγγράφων και θα προσφέρει μια καθαρή εικόνα των μεταναστευτικών ροών σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, η μετάβαση στη νέα εποχή δεν γίνεται αναίμακτα. Η υποχρεωτική συλλογή βιομετρικών στοιχείων για εκατομμύρια ταξιδιώτες κατά την πρώτη τους διέλευση απαιτεί αυξημένο χρόνο ανά άτομο, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει «έμφραγμα» και μεγάλες αναμονές σε αρκετούς συνοριακούς σταθμούς και αεροδρόμια της γηραιάς ηπείρου.

Το επόμενο βήμα: Έρχεται το ETIAS

Το EES αποτελεί μόνο την πρώτη φάση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου για τη δημιουργία «έξυπνων συνόρων». Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το σύστημα ETIAS.

Με το ETIAS, ακόμη και οι πολίτες τρίτων χωρών που σήμερα ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς βίζα, θα είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική έγκριση πριν καν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Με αυτό το διπλό ψηφιακό δίχτυ (EES και ETIAS), η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να στήσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο τείχος ελέγχου, εξισορροπώντας την ανάγκη για αυστηρή εθνική ασφάλεια με τη σύγχρονη διαχείριση των διεθνών μετακινήσεων.