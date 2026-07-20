Κίνηση τώρα: Στα “κόκκινα” ο Κηφισός – Μεγάλα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τους οδηγούς να συναντούν προβλήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας το πρωί της Δευτέρας (20/7).

Ο Κηφισός για ακόμη μία φορά βρίσκεται στο κόκκινο όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε πολύ χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, της Λένορμαν και της Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, της Λένορμαν και της Λεωφόρου Αθηνών, στη Λεωφόρο Μεσογείων, με καθυστερήσεις κατά διαστήματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Συγγρού, ιδιαίτερα προς το κέντρο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

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Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα φαίνεται να διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό και στις περιφερειακές εθνικές οδούς κοντά στην Αττική. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στις “κόκκινες” περιοχές καλό είναι να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.