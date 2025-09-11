Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Παραλιακή – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Παραλιακή – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 11/9 στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί συναντούν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι τον Κορυδαλλό και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα υπάρχουν και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Πειραιώς, αλλά και σε τμήματα της Κατεχάκη.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς, στην περιφερειακή Υμηττού 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ