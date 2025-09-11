Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Παραλιακή – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 11/9 στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί συναντούν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι τον Κορυδαλλό και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Προβλήματα υπάρχουν και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Πειραιώς, αλλά και σε τμήματα της Κατεχάκη.
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς, στην περιφερειακή Υμηττού 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).
