Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Παραλιακή – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 11/9 στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί συναντούν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι τον Κορυδαλλό και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα υπάρχουν και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Πειραιώς, αλλά και σε τμήματα της Κατεχάκη.