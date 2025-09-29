Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό – Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό

Πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 29/9 στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι στο κόκκινο και την κατάσταση να επιδεινώνει η βροχή.

Στον Κηφισό επικρατεί χάος, με το μποτιλιάρισμα να ξεπερνά τα 10 χλμ. και να εκτείνεται από την Κηφισιά μέχρι την Πέτρου Ράλλη.

Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Κηφισίας, στη Μεσογείων προς το κέντρο της ΑΘήνας, στην Κατεχάκη προς Κηφισίας, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιουπόλεως προς κέντρο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη Συγγρού, καθώς και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.