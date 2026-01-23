Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό – Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση και σήμερα το πρωί είναι πολύ αυξημένη.

Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα υπάρχει στον Κηφισό και ιδίως στο ρεύμα ανόδου, με την κίνηση να αρχίζει από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί στη μεσαία λωρίδα. Στην κάθοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας ως το Περιστέρι.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Κηφισίας και ιδιαίτερα στο τμήμα καθόδου, ενώ προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλίσσης Αμαλίας και γενικότερα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Επίσης, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην είσοδο τους Αττικής Οδού στον Κηφισό στην Μεταμόρφωση.