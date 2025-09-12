Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, κέντρο Αθήνας, Πειραιά – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με πολύ αυξημένη κίνηση άρχισε το πρωί της Παρασκευής 12/9 στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Από νωρίς, ο Κηφισός έχει μποτιλιάρισμα, όπως και το κέντρο της Αθήνας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.

Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα διαπιστώνεται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) όπως και στο ρεύμα εισόδου, όπως και στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στη Λ. Κηφισού τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου και κυρίως από το ύψος της Λένορμαν έως τη Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι με την ροή να είναι ιδιαίτερα πυκνή σε:

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Την ίδια ώρα, και στο λιμάνι του Πειραιά οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες όπως και στους δρόμους γύρω από αυτό.

Επίσης, καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα δέκα λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό τόσο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και κυρίως προς το Αεροδρόμιο.

