Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ταλαιπωρία περιμένεις τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη το πρωί της Πέμπτης (18/6).

Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σημαντική κίνηση υπάρχει στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

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