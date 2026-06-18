Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο "κόκκινο" οι δρόμοι του Λεκανοπεδίου
Ταλαιπωρία περιμένεις τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη το πρωί της Πέμπτης (18/6).
Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σημαντική κίνηση υπάρχει στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία.
πηγή στην Google
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