Τα δίκυκλα μπορούν είναι η λύση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και στο πρόβλημα του πάρκινγκ

Τα δίκυκλα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν και στην ελευθέρωση χώρων πάρκινγκ στο κέντρο των μεγάλων πόλεων.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Μοτοσικλετών (ACEM) επισημαίνοντας ότι μπορούν τα δίκυκλα να παίζουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων.

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Οι μετακινήσεις σαφώς με ένα δίκυκλο είναι πολύ πιο γρήγορες, ενώ το παρκάρισμα πολύ πιο εύκολο. ‘Αλλωστε δεν χρειάζεται κάθε διαδρομή να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο, ειδικά μέσα στις πόλεις, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χρήση μοτοσικλέτας.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η χρήση του δικύκλου μειώνει σημαντικά την αστική διαδρομή, αφού μια διαδρομή που ένα δίκυκλο τη κάνει σε 26 λεπτά, το αυτοκίνητο την ολοκληρώνει σε 38 λεπτά. Φυσικά δεν είναι μόνο ο χρόνος της διαδρομής, αλλά ο χρόνος εύρεσης ελεύθερου πάρκινγκ. ‘Αλλωστε είναι γνωστό το καθημερινό μαρτύριο των οδηγών για μια ελεύθερη θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ένωσης, εάν μόλις το 10% των οδηγών αυτοκινήτων στην Ευρώπη επέλεγε να μετακινηθεί με μοτοσικλέτα ή scooter, η συνολική κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε να μειωθεί σχεδόν κατά 40%.

Από την άλλη ένα αυτοκίνητο χρειάζεται περίπου 11,5 τετραγωνικά μέτρα για να σταθμεύσει, ενώ μια μοτοσικλέτα χρησιμοποιεί μόλις 2,9 τετραγωνικά μέτρα. Η χρήση δικύκλου σημαίνει ότι θα ελευθερώσει πολλές θέσεις στον αστικό ιστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν μόλις το 5% των Ευρωπαίων που μετακινούνται καθημερινά για εργασία μετακινούνταν με δίκυκλο θα απελευθερώνονταν περίπου 124 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Από την άλλη σημαντική είναι και η κατανάλωση καυσίμου. Ένα δίκυκλο καταναλώνει πολύ λιγότερο καύσιμο, άρα το κόσμος μετακίνησης είναι σημαντικό μικρότερο. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι μια αστική μοτοσικλέτα καταναλώνει κατά μέσο όρο 3,85 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα, όταν ένα αυτοκίνητο χρειάζεται περίπου 7,57 λίτρα για την ίδια απόσταση.

Η ACEM καλεί να δοθούν κίνητρα την απόκτηση μοτοσικλετών, καθώς αυτά θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση των συνθηκών μετακίνησης μέσα στις πόλεις. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καλός καιρός της Ελλάδας στέκεται σύμμαχος στη χρήση δικύκλου για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στην χώρα μας.