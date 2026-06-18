Καταγγελία στο DEBATER: “Δύο τεράστιες λακούβες θέτουν σε κίνδυνο οδηγούς στον Ελαιώνα” (βίντεο)

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία πολίτη στο DEBATER για την κατάσταση του οδοστρώματος στον Ελαιώνα, όπου –όπως αναφέρει– εδώ και περισσότερο από δύο μήνες υπάρχουν δύο μεγάλες λακούβες που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για οδηγούς και δικυκλιστές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι λακούβες βρίσκονται στην οδό Μαρκόνι 18 και παραμένουν χωρίς καμία αποκατάσταση, παρά το γεγονός ότι η διέλευση οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο είναι συνεχής.

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Μάλιστα, ο πολίτης που κατέγραψε το περιστατικό βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο τη στιγμή της καταγραφής, με τις εικόνες και το βίντεο να αποτυπώνουν ξεκάθαρα το μέγεθος και τη σοβαρότητα της φθοράς στο οδόστρωμα.

«Εκεί αν πέσει μηχανάκι ή αυτοκίνητο θα πάθει μεγάλη ζημιά. Πάνω από δύο μήνες είναι εκεί και οι δύο τεράστιες λακούβες θέτουν σε κίνδυνο οδηγούς στον Ελαιώνα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία του.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να αποφευχθούν ατυχήματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.