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Κίνηση τώρα: “Πηγμένος” ο Κηφισός, καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: “Πηγμένος” ο Κηφισός, καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISS
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Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί και σήμερα Τρίτη 16/6 στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Κηφισού επικρατεί χάος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου.

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Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού.

Φωτογραφία

Επίσης, κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:

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