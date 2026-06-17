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Κίνηση τώρα: Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Με δυσκολία διεξάγεται και σήμερα το πρωί Τετάρτη 17/6 η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Κηφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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Κίνηση υπάρχει κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Σκαραμαγκά, εώ με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κηφισίας.

Φωτογραφία

Επίσης, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλίμου προς τον Πειραιά.

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά υπάρχουν και στην Αττική Οδό:

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

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20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

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