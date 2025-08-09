Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό
Στην έξοδο προς Ελευσίνα
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από τον κόμβο Μαγούλας έως και την έξοδο προς Ελευσίνα.
Τα οχήματα απομακρύνονται, με καθυστερήσεις 5′-10′ να σημειώνονται στο σημείο.
Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄από κόμβο Μαγούλας έως έξοδο προς Ελευσίνα. https://t.co/oVkCSeCk8a— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 9, 2025
