ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό

Στην έξοδο προς Ελευσίνα

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό
DEBATER NEWSROOM

Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από τον κόμβο Μαγούλας έως και την έξοδο προς Ελευσίνα.

Τα οχήματα απομακρύνονται, με καθυστερήσεις 5′-10′ να σημειώνονται στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα
