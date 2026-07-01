Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Προβλήματα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Με προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων “μπήκε” ο Ιούλιος, καθώς και σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου οι οδηγοί κινούνται σημειωτόν σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Στο “κόκκινο” είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. July 1, 2026

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

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