Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού
Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο
Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Ιουνίου στη Λεωφόρο Κηφισού.
Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. φορτηγό, ένα Ι.Χ. επιβατικό και τρεις μοτοσικλέτες. Η σύγκρουση έγινε στο ύψος της οδού Λιοσίων και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι Αρχές διαχειρίζονται την κατάσταση και απομακρύνουν τα οχήματα.
πηγή στην Google
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