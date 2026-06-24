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ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:22

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Ιουνίου στη Λεωφόρο Κηφισού.

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. φορτηγό, ένα Ι.Χ. επιβατικό και τρεις μοτοσικλέτες. Η σύγκρουση έγινε στο ύψος της οδού Λιοσίων και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

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Υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι Αρχές διαχειρίζονται την κατάσταση και απομακρύνουν τα οχήματα.

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