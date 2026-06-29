Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Με προβλήματα ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο, καθώς σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Πιο αναλυτικά, ο Κηφισός βρίσκεται «στο κόκκινο», ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Αθηνών.

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Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε ορισμένους δρόμους κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Ακόμη, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων σε ορισμένα τμήματα -και στα δύο ρεύματα- της Λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης, λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στις Λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου εκεί σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις.

Σύγκρουση οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη – Αθήνα Κέντρο , στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.Καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά και ύψος Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκυή.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 29, 2026

Όσον αφορά την Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά και ύψος Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη – Αθήνα Κέντρο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.





