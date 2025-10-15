Κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τετάρτης στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό σημειώθηκε τροχαίο το πρωί της Τετάρτης, όταν αστικό λεωφορείο, συγκρούστηκε με φορτηγό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με την δεξιά λωρίδα να παραμένει κλειστή.

Στον Κηφισό στην κάθοδο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της ΑΘήνας καθώς και σε Κηφισιάς και Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.