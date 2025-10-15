Τροχαίο σε έξοδο της Αττικής Οδού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό – Δύο ελαφρά τραυματίες, κλειστή η δεξιά λωρίδα

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στις 6 το πρωί της Τετάρτης, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε όταν αστικό λεωφορείο, συγκρούστηκε με φορτηγό. Από το τροχαίο σημειώθηκαν υλικές ζημιές, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο οδηγοί. Οι επιβάτες έφυγαν με άλλο λεωφορείο.

Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄ μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.