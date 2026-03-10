Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα σε Συγγρού και Κηφισίας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης, 10 Μαρτίου, με τους οδηγούς να κινούνται σημειωτόν σε πολλά σημεία.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμτζή, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.