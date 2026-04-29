Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Συγγρού – Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δύσκολη είναι και σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου η κίνηση στην κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής.
Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στον Κηφισό, με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Παρόμοια η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στην Αλεξάνδρας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Απομάκρυνση του φορτηγού οχήματος, οι δεξιές λωρίδες στην κυκλοφορία. https://t.co/E2QLDS0FxC— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 29, 2026
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, ενώ νωρίτερα, λόγω βλάβης οχήματος εντός της σήραγγας Βριλησσίων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, υπήρξαν καθυστερήσεις από Κηφισίας έως Πεντέλης, καθώς έκλεισαν οι δύο δεξιές λωρίδες.
