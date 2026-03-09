Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων
Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική Οδό
Στο “κόκκινο” είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, με την εβδομάδα να ξεκινάει με δυσκολίες για τους οδηγούς.
Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται από τη Μεταμόρφωση έως και τη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης κατά τόπους και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης.
Στην Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου.
