Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό μετά από τροχαίο

Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής σημειώνονται την Δευτέρα 27 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον δρόμο προς Σκαραμαγκά όπως και στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, καθώς λίγο πριν από τις 7 το πρωί σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Το τροχαίο έγινε μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Σύγκρουση δύο οχημάτων μετά την έξοδο Λ. Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. April 27, 2026

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.

Επίσης κίνηση υπάρχει στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος),Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος), στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Αχαρνές έως Φιλαδέλφεια και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει κατά διαστήματα αυξημένη κίνηση και συγκεκριμένα σε:

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.