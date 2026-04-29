Road rage: Τι είναι και γιατί είμαστε επιθετικοί στο τιμόνι

Κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατέλειωτοι κύκλοι για μια θέση πάρκινγκ και οδηγοί που ξεσπούν τα νεύρα τους στο τιμόνι και σε όποιον βρεθεί μπροστά τους.

Η επιθετική οδήγηση έχει εξελιχθεί σε καθημερινό φαινόμενο που γίνεται όλο και χειρότερο. Οι Αμερικάνοι το αποκαλούν road rage. Ουρλιαχτά, αγενείς χειρονομίες, περιστατικά βίας και συμπλοκές που κάποιες φορές μπορεί να έχουν τραγικές συνέπειες.

Πού οδηγεί ο θυμός

Τα στοιχεία απο τις ΗΠΑ είναι σοκαριστικά:

-το 66% των θανάτων από τροχαία προκαλούνται από επιθετική οδήγηση

-το 37% των περιστατικών επιθετικής οδήγησης περιλαμβάνουν όπλο

-οι μισοί από τους οδηγούς που έρχονται αντιμέτωποι με επιθετική συμπεριφορά όπως χειρονομία, κορνάρισμα, ύβρεις απαντούν με επιθετική συμπεριφορά

-σε περίοδο επτά χρόνων αποδόθηκαν στην οδική οργή 218 δολοφονίες και 12.610 τραυματισμοί.

Γιατί εξοργιζόμαστε

Ορισμένοι άνθρωποι οδηγούν επιθετικά επειδή έχουν πάρα πολλά να κάνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ή γιατί αργούν να φράσουν στη δουλειά τους ή στο ραντεβού τους με αποτέλεσμα να οδηγούν γρήγορα πέφτοντας σε μια σειρά από οδηγικά παραπτώματα και να εξαγριώνονται για ασήμαντη αφορμή. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι σύμφωνα με τους ψυχολόγους.

Το προφίλ ενός επιθετικού οδηγού χαρακτηρίζεται για την έντονη ανταγωνιστικότητά του, την ανάγκη να επιρρίπτει τις ευθύνες στους άλλους οδηγούς και να επιταχύνει ξεπερνώντας τα όρια ταχύτητας ή να παραμένει πολύ κοντά στο προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Η σωματική κούραση, το στρες για άσχετα θέματα με την οδήγηση, το αίσθημα πως κάποιος τον προσβάλει, τον αδικεί ή τον υποτιμά έχει ως αποτέλεσμα την επιθετική συμπεριφορά.

Πώς θα μειώσετε τον θυμό σας και θα προλάβετε το κακό

-Μείνετε ψύχραιμοι όταν αναγνωρίσετε τα προειδοποιητικά σημάδια του θυμού ενώ οδηγείτε

-Σκεφτείτε θετικά, αντι να σκέφτεστε “με έκλεισε επίτηδες”, πείτε: “Μπορεί να μην με είδε»

-Προσπαθήστε να μείνετε ασφαλείς και ήρεμοι όταν κάποιος οδηγός έχει χάσει τον έλεγχο του

-Μην αντιδράτε παρορμητικά όταν κάποιος άλλος είναι επιθετικός και αφήστε τον να περάσει ή μην απαντήσετε

-Σημασία έχει να γυρίσετε ασφαλείς στο σπίτι σας