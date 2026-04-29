“Ντου” του ελληνικού FBI στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Βρέθηκαν κινητά και ναρκωτικά

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, επιχείρηση, στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών & Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -6- κελιά καθώς και σε -11- εγκλείστους.

Στο πλαίσιο αυτό σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών εγκλείστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων, ενώ έτερος έγκλειστος συνελήφθη καθώς εκτός από κινητά τηλέφωνα κατείχε και -6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένο σε -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

-9- κινητά τηλέφωνα,

-10- κάρτες SIM, καθώς και μία κάρτα mini SD.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.