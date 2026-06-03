Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών – Στο “κόκκινο” το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Προβλήματα εντοπίζονται και το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, μετά και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εμφανίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.
Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν και οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και σημειώνονται τμηματικές καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.
Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Την ίδια ώρα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας. https://t.co/sSE1SkW7fB— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 3, 2026
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
πηγή στην Google
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