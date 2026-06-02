Κίνηση τώρα: “Κατακόκκινος” ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε κέντρο, Πειραιά, Αττική Οδό

Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα Τρίτη 2/6 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, μετά και την επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, που είναι στο “κόκκινο” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Επίσης, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Την ίδια ώρα, “έμφραγμα” παρατηρείται από νωρίς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς καταφθάνουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του τριημέρου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: