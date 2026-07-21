Σύννεφα mammatus: Το φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Κομοτηνής – Τι είναι (εικόνα)

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο κατέγραψαν χθες (20/7) κάτοικοι της Κομοτηνής καθώς ο ουρανός καλύφθηκε από τα περίφημα σύννεφα mammatus.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο σχηματισμό που θυμίζει “ανάποδους” λοφίσκους στον ουρανό. Η ονομασία τους προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma (που σημαίνει μαστός) λόγω του χαρακτηριστικού τους σχήματος. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται συνήθως όταν θερμός και υγρός αέρας αναμειγνύεται με ψυχρότερες αέριες μάζες, οδηγώντας σε ανοδικά και καθοδικάρεύματα αέρα.

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Αν και το σχήμα τους είναι καθηλωτικό και προσφέρει ένα μοναδικό φωτογραφικό θέαμα, τα σύννεφα mammatus συνδέονται συχνά με έντονη ασταθή ατμόσφαιρα. Εμφανίζονται συνήθως κοντά σε ισχυρές καταιγίδες και αποτελούν προμήνυμα ή απομεινάρι εντόνων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρών βροχοπτώσεων, χαλαζοπτώσεων ή δυνατών ανέμων.

Οι φωτογραφικοί φακοί των κατοίκων της περιοχής πήραν… φωτιά, με τις εικόνες του μοναδικού αυτού φαινομένου να κατακλύζουν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.