Κηφισός: Πρόστιμα ανάλογα με τον τζίρο στους ρυπαντές – Προειδοποίηση Σαρηγιάννη για το οικοσύστημα

Μήνυμα συνέχισης των ελέγχων και επιβολής κυρώσεων σε όσους ρυπαίνουν τον ποταμό Κηφισό στέλνει ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά στο ύψος του Ρέντη και της Μεταμόρφωσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας όπου απαιτείται.

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Την ίδια ώρα, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, περιγράφει σοβαρή υποβάθμιση του οικοσυστήματος και υπογραμμίζει την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά στις μετρήσεις.

Πρόστιμα ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης

Σύμφωνα με τον Πέτρο Βαρελίδη, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις εφαρμόζεται το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού των διοικητικών προστίμων.

Το ύψος του προστίμου συνδέεται με τον τζίρο της επιχείρησης, ώστε, όπως εξηγεί, οι κυρώσεις να επιβάλλονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ο γενικός γραμματέας αναφέρεται τόσο στις διοικητικές όσο και στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σαρηγιάννης: Υποβάθμιση της βιολογικής ποιότητας από το 2020

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης υποστηρίζει ότι η οικολογική υποβάθμιση του Κηφισού είναι τεκμηριωμένη, με τη βιολογική ποιότητα του ποταμού να χαρακτηρίζεται «φτωχή» από το 2020.

Εντοπίζει τον πυρήνα του προβλήματος στο τμήμα από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λεωφόρο Κύμης, όπου συνυπάρχουν πυκνή αστική δόμηση και βιομηχανικές χρήσεις.

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Σύμφωνα με τον καθηγητή, σε συγκεκριμένα τμήματα δεν καταγράφεται απλώς ρύπανση, αλλά απώλεια της βιοκοινότητας του ποταμού. Αντίθετα, τα ανάντη ορεινά τμήματα και η εκβολή εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή.

Τα κενά στις μετρήσεις για νερά και αέρα

Για τη δημόσια υγεία, ο καθηγητής διακρίνει τη μικροβιακή επιβάρυνση που έχει μετρηθεί από δύο πιθανές οδούς έκθεσης που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

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Η πρώτη αφορά τον υπόγειο υδροφορέα και το ενδεχόμενο μεταφοράς της ρύπανσης του ποταμού στα υπόγεια νερά. Η δεύτερη αφορά την έκθεση κατοίκων σε αερολύματα από την ανοιχτή κοίτη.

Όπως αναφέρει, περίπου 104.000 κάτοικοι ζουν σε απόσταση έως 200 μέτρων από ανοιχτή κοίτη με κοπρανώδες φορτίο, χωρίς να υπάρχουν μετρήσεις αέρα για την αποτίμηση της συγκεκριμένης έκθεσης.

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Οι αναφορές του στον υπόγειο υδροφορέα περιγράφουν ενδεχόμενο κίνδυνο που απαιτεί έλεγχο και όχι επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα δειγματοληψίας υπόγειων νερών.

Οι παρεμβάσεις που προτείνει

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης θέτει ως άμεσες προτεραιότητες την προστασία των εργαζομένων και τη συστηματική παρακολούθηση της ρύπανσης.

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Μεταξύ άλλων, προτείνει:

Γάντια, μπότες και πρωτόκολλο υγιεινής για τους 450 εργαζομένους στους οποίους αναφέρεται.

για τους 450 εργαζομένους στους οποίους αναφέρεται. Περίφραξη ανοιχτών ρεμάτων κοντά σε σχολεία.

Σφράγιση φρεατίων ομβρίων σε χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Αισθητήρες συνεχούς μέτρησης pH σε πέντε θέσεις , για τον έγκαιρο εντοπισμό όξινων απορρίψεων.

, για τον έγκαιρο εντοπισμό όξινων απορρίψεων. Δειγματοληψίες αέρα, ελέγχους υπόγειων νερών και ποσοτικές μετρήσεις παθογόνων.

Διερεύνηση φαρμακευτικών καταλοίπων και γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά.

Παράλληλα, ζητά οι κυρώσεις να λειτουργούν αποτρεπτικά και να ξεπερνούν το κόστος της νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων.

«Όσο η παρανομία συμφέρει, τα βυτιοφόρα θα βρίσκουν φρεάτιο», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ