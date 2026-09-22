Κηφισός: Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που οδηγούσε στη θάλασσα – Τρεις συλλήψεις

Σοβαρή υπόθεση παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων αποκάλυψε αστυνομική επιχείρηση στο Αιγάλεω, όπου βυτιοφόρο εντοπίστηκε να αδειάζει το φορτίο του σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων επί της Λεωφόρου Κηφισού. Τα υγρά απόβλητα, σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, κατέληγαν στο δίκτυο όμβριων, με πιθανή διαδρομή προς τον Κηφισό και στη συνέχεια τη θάλασσα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα: ο 41χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, ο 46χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος και ένας από τους ιδιοκτήτες του πρατηρίου καυσίμων.

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Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΓΑΔΑ.

Η έφοδος των αστυνομικών και το «κόλπο» στο πρατήριο

Αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων ακολούθησαν την πορεία του βυτιοφόρου μέχρι πρατήριο καυσίμων σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σωλήνας του οχήματος συνδέθηκε με φρεάτιο, με την όλη διαδικασία να προσομοιάζει σε ανεφοδιασμό του πρατηρίου με καύσιμα.

Κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο, ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν συνδεόταν με δεξαμενές καυσίμων, αλλά χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των υγρών αποβλήτων.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου φέρεται να εντοπίστηκε τη στιγμή της απόρριψης.

Απόβλητα υψηλής οξύτητας

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός περιβαλλοντολόγος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος πραγματοποίησε δειγματοληψία από το φορτίο.

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Από την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ότι επρόκειτο για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Παράλληλα, ειδικό συνεργείο της ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησε αυτοψία, προκειμένου να διαπιστωθεί πού οδηγούσε το φρεάτιο στο οποίο απορρίπτονταν τα απόβλητα.

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Μέσω του δικτύου όμβριων στον Κηφισό και τη θάλασσα

Από την αυτοψία προέκυψε ότι τα υγρά εισέρχονταν στο δίκτυο όμβριων υδάτων και υπήρχε πιθανότητα να καταλήγουν στον Κηφισό ποταμό και ακολούθως στη θάλασσα.

Οι Αρχές εξετάζουν τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και τη δημόσια υγεία, ενώ διερευνάται εάν η ίδια πρακτική εφαρμοζόταν και κατά το παρελθόν.

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Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ανεξέλεγκτη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Από πού είχε παραλάβει το φορτίο το βυτιοφόρο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται από τις Αρχές, το βυτιοφόρο είχε παραλάβει το συγκεκριμένο φορτίο από εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.».

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Παράλληλα, ερευνάται η συνολική δραστηριότητα της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα, καθώς φέρεται να παραλάμβανε υγρά απόβλητα από διαφορετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Αττικής, αλλά και από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης διαδρομή των φορτίων και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η διαχείρισή τους.

Η απάντηση της «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.»

Με ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία διευκρίνισε ότι το βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της.

Όπως ανέφερε, το όχημα ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και τη μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιό της στον Ταύρο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης.

Η εταιρεία επισήμανε ότι ο εξωτερικός συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.