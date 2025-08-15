Κέρκυρα: Ταχύπλοο χτύπησε ιστιοφόρα – Τρόμος στους κολυμβητές που ήταν στο σημείο (Βίντεο)
Σοκάρουν οι εικόνες
Τρόμος επικράτησε την Παρασκευή 15/8 στην Κέρκυρα καθώς ένα ταχύπλοο χτύπησε ιστιοφόρα που ήταν στο σημείο.
Στο βίντεο του Alpha φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης στην περιοχή της Ίσσου, με όσους κολυμβητές ήταν στο σημείο να παρακολουθούν τρομοκρατημένοι όσα γινόντουσαν μπροστά στα μάτια τους.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ