ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ταχύπλοο χτύπησε ιστιοφόρα – Τρόμος στους κολυμβητές που ήταν στο σημείο (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Κέρκυρα: Ταχύπλοο χτύπησε ιστιοφόρα – Τρόμος στους κολυμβητές που ήταν στο σημείο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τρόμος επικράτησε την Παρασκευή 15/8 στην Κέρκυρα καθώς ένα ταχύπλοο χτύπησε ιστιοφόρα που ήταν στο σημείο.

Στο βίντεο του Alpha φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης στην περιοχή της Ίσσου, με όσους κολυμβητές ήταν στο σημείο να παρακολουθούν τρομοκρατημένοι όσα γινόντουσαν μπροστά στα μάτια τους.

Δείτε το βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ

