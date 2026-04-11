Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από ατύχημα στους Μπότηδες –  Κανάτα έπεσε και έσπασε στο κεφάλι της

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου σήμερα, Μεγάλο Σάββατο (11.04), σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας, όπου αναβίωσε για ακόμη μία χρονιά το εντυπωσιακό πασχαλινό έθιμο των Μπότηδων. Ωστόσο, από τη γιορτινή ατμόσφαιρα δεν έλειψαν και φέτος τα απρόοπτα.

Ένα περιστατικό τραυματισμού σημειώθηκε στον πεζόδρομο του Λιστόν, όταν μία μικρή κανάτα έπεσε στο κεφάλι γυναίκας που βρισκόταν στο σημείο. Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι τη μετέφεραν σε ιδιώτη γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβλήθηκε σε ράμματα και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο συμβολισμός πίσω από το πιο γνωστό πασχαλινό έθιμο

Όπως επιτάσσει η παράδοση, στις 11:00 το πρωί, με το χτύπημα των καμπανών, οι κάτοικοι του νησιού βγήκαν στα μπαλκόνια και πέταξαν τους χαρακτηριστικούς πήλινους Μπότηδες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών.

Παρά το μεμονωμένο περιστατικό, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα σοβαρά προβλήματα, με τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά και να απολαμβάνει το ιδιαίτερο αυτό έθιμο της Κέρκυρας.