Σκόπελος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Βρίσκεται χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σκόπελο το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06).

Σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιό Κλήμα στην Σκόπελο ξέσπασε η φωτιά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Βόλου, μαζί με έξι πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης επιχείρησαν από αέρος ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, όπου ήταν αδύνατη η πρόσβαση οχημάτων, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφερνα να προσεγγίσουν γρήγορα το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του.

Σημειώνεται ότι από την φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες.