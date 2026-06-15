Ηλιόπουλος για αναθεώρηση του Συντάγματος: «Σχέδιο μετάβασης σε πιο αυταρχική δημοκρατία»

«Αν κατανοείς το Σύνταγμα ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, σημαίνει ότι δίνεις και τον απαραίτητο χρόνο, και με όρους Βουλής και με όρους δημοσιότητας, δηλαδή με όρους συμμετοχής και λαϊκής εμπλοκής σε αυτή τη συζήτηση» σχολίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, στη πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

«Οι χρόνοι που φέρνετε την πρόταση σας και ο τρόπος που οργανώνετε αυτή τη διαδικασία, αποτυπώνει το σχέδιο σας για μια μετάβαση σε μια πιο αυταρχική δημοκρατία, μια μετάβαση σε μια κοινωνία με πολύ μεγαλύτερες και πολύ βαθύτερες και οξυμένες ανισότητες», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

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Ο κ. Ηλιόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα, ως άλλοθι, γιατί δεν θέλει να λύσει ζητήματα όπως η στέγη, σε μια περίοδο μάλιστα που ενώ έχει εκδώσει απόφαση η ‘Αρειος Πάγος για τους δανειολήπτες και για το πως πρέπει να υπολογίζονται οι τόκοι, η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση και ο κ. Στουρνάρας ισχυρίζεται ότι δεν είναι καθαρή.

Σε σχέση με τις επικρίσεις που δέχθηκε η επιλογή του κ. Βορίδη στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, ο ανεξάρτητος βουλευτής, σχολίασε ότι η ανάδειξη του έχει διπλό πολιτικό συμβολισμό: «η πλειοψηφία επέλεξε για τη θέση του προέδρου της επιτροπής αναθεώρησης έναν άνθρωπο για τον οποίο ενώ ήρθε δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκείνη έκανε ότι μπορούσε για να μην ελεγχθεί», και επέλεξε έναν άνθρωπο που «ενώ ήταν υπό παρακολούθηση από το predator, δεν έκανε τίποτε γι΄αυτό».