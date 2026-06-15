Σταθερά στους 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο την Τρίτη 16/6 – Η πρόγνωση του καιρού

Ιδιαίτερα ζεστό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού και την Τρίτη 16/6 σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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Από εκεί και πέρα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα όμβρων μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.