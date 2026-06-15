Βασίλης Σίμος: Ραγίζει καρδιές για τον θάνατο του πατέρα του – «Τον τράκαρε ένα βανάκι και δεν ζήτησαν ούτε μια συγγνώμη»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε ο πρώην παίκτης του Survivor και γραμματέας στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, Βασίλης Σίμος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον θάνατό του πατέρα του που τον κράτησε μακριά από τις υποχρεώσεις του.

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«Μετά από 18 χρόνια στο ιχθυεμπόριο, είπα να κάνω ένα break από την στιγμή που έχασα και τον πατέρα μου, τον Νοέμβριο, προσπαθώ να κάνω πράγματα που βλέπω ότι μου αρέσουν περισσότερο και να δώσω παραπάνω χρόνο σε πράγματα που δεν έδωσα στο παρελθόν, διότι έπρεπε να αναλάβω την οικογενειακή επιχείρηση», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Σίμος.

«Στάθηκα πάρα πολύ στον πατέρα μου και εκείνος σε εμένα. Από τότε δηλαδή που χώρισε με την μητέρα μου, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς τα έφερε έτσι η ζωή που έφυγε με έναν πολύ άδικο τρόπο», συμπλήρωσε.

Όπως τόνισε, ούτε εκείνος, ούτε η οικογένειά του δέχθηκαν ποτέ συγγνώμη, ενώ, όπως τόνισε δε θα ξεχάσει ποτέ τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνό του και ενημερώθηκε για τον θάνατο του πατέρα του.

«Τον τράκαρε ένα βανάκι από μία εταιρεία, δεν ζήτησαν ούτε μια συγγνώμη. Αυτό το βίαιο και το απότομο, είναι πολύ δύσκολο γι΄αυτούς που μένουν πίσω.

Το βίωσα σαν ταινία, δεν είχα μία στήριξη. Εκείνη την ώρα που χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου είπε η μητέρα μου: “έχει πεθάνει ο μπαμπάς” και άκουσα στο τηλέφωνο ότι πεθαίνει μου έχει μείνει τραύμα. Κάθε μέρα σηκώνομαι και νομίζω θα γίνει κάτι κακό», αποκάλυψε.

«Το διαχειρίστηκα πολύ ώριμα. Έσφιξα τα δόντια μου, έπρεπε να στηρίξω τη μάνα μου και την αδελφή μου. Πολλές φορές λύγιζα μόνος μου, χωρίς να με βλέπει κανείς. Η μητέρα μου είχε φτάσει στο στάδιο της νευρικής ανορεξίας», εξήγησε.