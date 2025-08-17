Κέρκυρα: Μηχάνημα κλαρκ έπεσε στην θάλασσα και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο

Ένα όχημα τύπου κλαρκ έπεσε στην θάλασσα στο χώρο πρόσδεσης του νέου λιμανιού της Κέρκυρας και συγκρούστηκε με κρουαζιερόπλοιο.

Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε τον 59χρονο οδηγό του μηχανήματος, ο οποίος δήλωσε, ότι ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην προβλήτα έχοντας σταθμεύσει προσωρινά το μηχάνημα, εκείνο άρχισε να κινείται μόνο του με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Κατά την πτώση του ήρθε σε επαφή με το δεξί πρυμναίο τμήμα κρουαζιερόπλοιου, προκαλώντας δύο επιφανειακές ζημιές οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του.

Το ανυψωτικό μηχάνημα βγήκε από την θάλασσα με την βοήθεια ιδιωτικού γερανού και με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη στο λιμάνι της Κέρκυρας, μετά την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.