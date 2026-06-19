Κέρκυρα: Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη με φωτοβολταϊκά – Σε ετοιμότητα τα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής (Εικόνα)
Οι φλόγες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και ξενοδοχεία
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (19/06), επειδή ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη με φωτοβολταϊκά στην περιοχή του Αγίου Γορδίου του Δήμου Παρελίων στην Κέρκυρα.
H φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και ξενοδοχεία.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, βρίσκονται σε ετοιμότητα να απογειωθούν πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από αέρος.
πηγή στην Google
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