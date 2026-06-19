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ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη με φωτοβολταϊκά – Σε ετοιμότητα τα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής (Εικόνα)

Οι φλόγες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και ξενοδοχεία

Κέρκυρα: Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη με φωτοβολταϊκά – Σε ετοιμότητα τα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής (Εικόνα)
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (19/06), επειδή ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη με φωτοβολταϊκά στην περιοχή του Αγίου Γορδίου του Δήμου Παρελίων στην Κέρκυρα.

H φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και ξενοδοχεία.

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, βρίσκονται σε ετοιμότητα να απογειωθούν πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από αέρος.

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