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ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο “ΠΑΞΟΣ ΑΙΛΑΝΤ ΙΙ” – Κατάπλευσε με 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας

Δεν υπήρξαν προβλήματα στην μεταφορά των επιβατών

Μηχανική βλάβη στο “ΠΑΞΟΣ ΑΙΛΑΝΤ ΙΙ” – Κατάπλευσε με 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας
Αλέξανδρος Τσάκος

Μηχανικό πρόβλημα στην αριστερή μηχανή του “ΠAΞOΣ AIΛANT II” που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Κέρκυρα για Παξούς αναστάτωσε του 51 επιβαίνοντες του πλοίου το πρωί της Τρίτης (9/6).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι της Κέρκυρας με μειωμένη ταχύτητα.

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Το πλοίο είχε 45 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος στο πρωϊνό δρομολόγιο του.

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