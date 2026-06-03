Κέρκυρα: Κατηγορίες σε τρία άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Κατηγορίες σε τρία άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κέρκυρα προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων έλεγχων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με αρμόδιο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώθηκε ότι, οι τρεις κατηγορούμενοι (εκ των οποίων συνελήφθη η γυναίκα και αναζητούνται οι δύο άνδρες) είχαν πραγματοποιήσει στις οικίες τους, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα, αυτοσχέδια σύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να το προμηθεύονται παράνομα.

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Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δραστών θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.