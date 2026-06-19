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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σκάφος στη μαρίνα Μυκόνου

Από το περιστατικό δεν προέκυψαν τραυματισμοί

Φωτιά σε σκάφος στη μαρίνα Μυκόνου
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6) στην μαρίνα Μυκόνου όταν σκάφος υπό άγνωστες συνθήκες τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά στο σκάφος στην Μαρίνα Μυκόνου ελέγχθηκε άμεσα καθώς στο σημείο βρέθηκαν στελέχη του λιμενικού και ένα όχημα της πυροσβεστικής.

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Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός καθώς δεν υπήρχαν επιβάτες πάνω στο σκάφος ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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