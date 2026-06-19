Φωτιά σε σκάφος στη μαρίνα Μυκόνου
Από το περιστατικό δεν προέκυψαν τραυματισμοί
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6) στην μαρίνα Μυκόνου όταν σκάφος υπό άγνωστες συνθήκες τυλίχθηκε στις φλόγες.
Η φωτιά στο σκάφος στην Μαρίνα Μυκόνου ελέγχθηκε άμεσα καθώς στο σημείο βρέθηκαν στελέχη του λιμενικού και ένα όχημα της πυροσβεστικής.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός καθώς δεν υπήρχαν επιβάτες πάνω στο σκάφος ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
πηγή στην Google
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