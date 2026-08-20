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Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης δύο Σκωτσέζων σε δύσβατη δασική περιοχή – Στο νοσοκομείο 65χρονος

Κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες μετά από κλήση στο 112 – Ο 65χρονος εντοπίστηκε εξασθενημένος και μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης δύο Σκωτσέζων σε δύσβατη δασική περιοχή – Στο νοσοκομείο 65χρονος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε δύο άτομα σκωτσέζικης καταγωγής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) σε δύσβατη δασική περιοχή κοντά στον Πέλεκα Κέρκυρας.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 για αλλοδαπό που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατη δασική έκταση.

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Μετά από κλήση στο 112 πραγματοποιήθηκε γεωεντοπισμός του σημείου και κινητοποιήθηκαν άμεσα 11 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας και την 15η ΕΜΟΔΕ.

Κέρκυρα: Εντοπίστηκαν ένας 65χρονος και μία 61χρονη

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο, όπου εντόπισαν δύο άτομα, έναν 65χρονο και μία 61χρονη, σκωτσέζικης καταγωγής.

Ο 65χρονος ήταν εξασθενημένος και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του, ενώ η 61χρονη ήταν καλά στην υγεία της.

Οι πυροσβέστες τοποθέτησαν τον άνδρα σε φορείο και στη συνέχεια μετέφεραν και τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο.

Ο 65χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης.

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