Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης για μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία σε καταφύγιο 

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ για μαθητές που αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαθητές Λυκείου μετέβησαν στην περιοχή για σχολική δραστηριότητα κι ενώ ήταν μέσα στο καταφύγιο αναφέρθηκε ζάλη και αδιαθεσία, δίχως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και μέλη της 2ης ΕΜΑΚ, ενώ μέσω του ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο και τα μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 02 Οκτωβριου 2026.

Σημειώνεται ότι και οι πέντε νεαροί που ενδέχεται να έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση, έχουν τις αισθήσεις τους.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που είχαν πάει εκδρομή.