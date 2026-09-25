DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία στο Συρράκο

Η γυναίκα μεταφέρθηκε από την Πυροσβεστική σε ασφαλές σημείο

Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία στο Συρράκο
APOHXOS.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης μιας 75χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο Συρράκο στα Βόρεια Τζουμέρκα, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το περιστατικό λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η γυναίκα υπέστη τραύμα στο πόδι κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η μετακίνησή της.

Λίγο πριν τις 11:30 οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την 75χρονη, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ