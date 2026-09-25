Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία στο Συρράκο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης μιας 75χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο Συρράκο στα Βόρεια Τζουμέρκα, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το περιστατικό λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η γυναίκα υπέστη τραύμα στο πόδι κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η μετακίνησή της.

Λίγο πριν τις 11:30 οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την 75χρονη, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.