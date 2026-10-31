Το «βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε την επιχείρηση του Ελληνικού FBI – Οι έξι συσκευές του Γιαννακόπουλου και οι επίορκοι αστυνομικοί

Τον άνθρωπο μέσα από την ΕΛ.ΑΣ. που φέρεται να έδωσε το σύνθημα στον Άγγελο Γιαννακόπουλο να εξαφανιστεί πριν από την έφοδο των αστυνομικών αναζητούν οι αξιωματικοί του Ελληνικού FBI. Στο μικροσκόπιο έξι κινητά τηλέφωνα, επαφές με κρατικούς λειτουργούς και ένα δίκτυο πληροφοριοδοτών που ενδέχεται να λειτουργούσε ως ασπίδα προστασίας για τον «Mr Χωριάτικο».

Έναν άνθρωπο εκ των έσω, που φέρεται να γνώριζε το απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. και να ενημέρωσε εγκαίρως τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, αναζητούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην υπόθεση του «Χωριάτικου». Το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός «βαθέος λαρύγγιου» στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί πλέον μία από τις βασικές κατευθύνσεις της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιος αποκάλυψε στον επιχειρηματία την επικείμενη επιχείρηση.

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Οι αξιωματικοί του Ελληνικού FBI εκτιμούν ότι η πληροφορία για την ημέρα και την ώρα της αστυνομικής κινητοποίησης έφτασε στα αυτιά του 57χρονου πριν από την πραγματοποίηση των συλλήψεων. Δεν αποκλείουν, μάλιστα, η διαρροή να προήλθε από αστυνομικό που είχε πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα και φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης του επιχειρηματία.

Το σενάριο αυτό συνδέεται με την προσπάθεια διαφυγής του Γιαννακόπουλου τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, όταν φέρεται να επιχείρησε να περάσει στην Αλβανία, προτού εντοπιστεί και συλληφθεί στα Ιωάννινα. Για τους ερευνητές, η χρονική ακολουθία των γεγονότων αποτελεί ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τις υποψίες περί προειδοποίησής του.

Τα έξι κινητά που μπορεί να «κάψουν» τους πληροφοριοδότες

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του έξι κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Το ψηφιακό περιεχόμενό τους θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς μέσα από τις επικοινωνίες, τις επαφές και τα μηνύματα οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τον κύκλο των προσώπων που βρίσκονταν σε άμεση επικοινωνία μαζί του.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ενδεχόμενες επαφές με αστυνομικούς στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια, όπου δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά ο Γιαννακόπουλος. Παράλληλα, εξετάζεται εάν στο δίκτυο είχαν ενταχθεί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν πληροφορίες ή διευκολύνσεις έναντι ανταλλαγμάτων.

Το ζητούμενο για τους αξιωματικούς δεν είναι μόνο να εντοπίσουν ποιος αποκάλυψε την επιχείρηση, αλλά και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός ενημέρωσης του επιχειρηματία για ελέγχους, έρευνες και κινήσεις των διωκτικών αρχών.

Τα «βαφτιστήρια» και τα δώρα των 40 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές της δικογραφίας σε επαφές με δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες φέρεται να είχε ενεργό ρόλο η 49χρονη «Δήμητρα». Οι κωδικές αναφορές «βαφτιστήρια», «Θεία» και «ξαδέλφη», αλλά και οι συνομιλίες για επώνυμα αρώματα και κραγιόν αξίας περίπου 40 ευρώ, τα οποία φέρονται να προορίζονταν για δώρα σε συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας, βρίσκονται επίσης υπό διερεύνηση.

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από την αποκωδικοποίηση των κατασχεμένων συσκευών. Εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες των αστυνομικών, η έρευνα για το «Χωριάτικο» δεν θα περιοριστεί στα μέλη της εγκληματικής ομάδας, αλλά θα ανοίξει έναν δεύτερο κύκλο ερευνών για όσους φέρονται να τους προστάτευαν μέσα από κρατικές υπηρεσίες.