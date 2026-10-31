Βρετανία: Διαφωνίες του Λονδίνου με τη Σκωτία και την Ουαλία σχετικά με την αποκέντρωση εξουσιών

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η βρετανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να προχωρήσει σε μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών ανέδειξε η συνάντηση του πρωθυπουργού ‘Αντι Μπέρναμ με τους ηγέτες της Σκωτίας και της Ουαλίας, που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, στη Γλασκώβη.

Παρά το θετικό κλίμα των συνομιλιών, οι δύο αποκεντρωμένες κυβερνήσεις ξεκαθάρισαν ότι οποιαδήποτε μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να αποφασίζεται από τα δικά τους κοινοβούλια και όχι από το Λονδίνο.

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου με αντικείμενο τις τέσσερις χώρες που συνιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός στόχος του Μπέρναμ είναι η μεταφορά περισσότερων εξουσιών από την κεντρική κυβέρνηση στις περιφέρειες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποκέντρωση δεν πρέπει να περιορίζεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Γουέστμινστερ στα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας, αλλά να επεκτείνεται στις πόλεις και στις τοπικές κοινότητες.

Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση, οι τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να προχωρήσουν με τον ίδιο ρυθμό, ώστε καμία να μη μείνει πίσω στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του τοπικού κοινοβουλίου της Σκωτίας Τζον Σουίνι δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τη βρετανική κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σεβαστός ο συνταγματικός ρόλος του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. Ο Σουίνι τόνισε ότι συμφωνεί με την ανάγκη μεταφοράς περισσότερων εξουσιών από το Λονδίνο, υπογράμμισε όμως για μια ακόμη φορά πως εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο πρωθυπουργός του τοπικού κοινοβουλίου της Ουαλίας Ρουν απ Ιόρουερθ, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερες δημοσιονομικές αρμοδιότητες, δικαιότερη χρηματοδότηση και μεταφορά εξουσιών στους τομείς της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης. Με τη σειρά του τόνισε επίσης ότι η Ουαλία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια της Αγγλίας και ότι οι αποφάσεις για την εσωτερική της διοίκηση ανήκουν στο ουαλικό κοινοβούλιο.

Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις συνομιλίες εποικοδομητικές και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει κοινή επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν την απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων.

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Ωστόσο, ο Μπέρναμ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Η αποκέντρωση αποτελεί βασική προτεραιότητα του Μπέρναμ, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ του Λονδίνου και των υπόλοιπων περιοχών της χώρας.

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Παρά τη συμφωνία για την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών οικονομιών, οι διαφωνίες για το ποιος θα αποφασίζει τη μεταφορά των εξουσιών αναδεικνύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για το μέλλον της διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνουν οι αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ