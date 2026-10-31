Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Διαφωνίες του Λονδίνου με τη Σκωτία και την Ουαλία σχετικά με την αποκέντρωση εξουσιών

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου με αντικείμενο τις τέσσερις χώρες που συνιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βρετανία: Διαφωνίες του Λονδίνου με τη Σκωτία και την Ουαλία σχετικά με την αποκέντρωση εξουσιών
DEBATER NEWSROOM

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η βρετανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να προχωρήσει σε μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών ανέδειξε η συνάντηση του πρωθυπουργού ‘Αντι Μπέρναμ με τους ηγέτες της Σκωτίας και της Ουαλίας, που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, στη Γλασκώβη.

Παρά το θετικό κλίμα των συνομιλιών, οι δύο αποκεντρωμένες κυβερνήσεις ξεκαθάρισαν ότι οποιαδήποτε μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να αποφασίζεται από τα δικά τους κοινοβούλια και όχι από το Λονδίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου με αντικείμενο τις τέσσερις χώρες που συνιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός στόχος του Μπέρναμ είναι η μεταφορά περισσότερων εξουσιών από την κεντρική κυβέρνηση στις περιφέρειες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποκέντρωση δεν πρέπει να περιορίζεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Γουέστμινστερ στα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας, αλλά να επεκτείνεται στις πόλεις και στις τοπικές κοινότητες.

Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση, οι τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να προχωρήσουν με τον ίδιο ρυθμό, ώστε καμία να μη μείνει πίσω στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του τοπικού κοινοβουλίου της Σκωτίας Τζον Σουίνι δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τη βρετανική κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σεβαστός ο συνταγματικός ρόλος του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. Ο Σουίνι τόνισε ότι συμφωνεί με την ανάγκη μεταφοράς περισσότερων εξουσιών από το Λονδίνο, υπογράμμισε όμως για μια ακόμη φορά πως εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο πρωθυπουργός του τοπικού κοινοβουλίου της Ουαλίας Ρουν απ Ιόρουερθ, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερες δημοσιονομικές αρμοδιότητες, δικαιότερη χρηματοδότηση και μεταφορά εξουσιών στους τομείς της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης. Με τη σειρά του τόνισε επίσης ότι η Ουαλία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια της Αγγλίας και ότι οι αποφάσεις για την εσωτερική της διοίκηση ανήκουν στο ουαλικό κοινοβούλιο.

Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις συνομιλίες εποικοδομητικές και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει κοινή επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν την απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Μπέρναμ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Η αποκέντρωση αποτελεί βασική προτεραιότητα του Μπέρναμ, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ του Λονδίνου και των υπόλοιπων περιοχών της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη συμφωνία για την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών οικονομιών, οι διαφωνίες για το ποιος θα αποφασίζει τη μεταφορά των εξουσιών αναδεικνύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για το μέλλον της διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνουν οι αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πολωνία: Θεσμική κρίση μετά την επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί ο πρόεδρος
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Θεσμική κρίση μετά την επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί ο πρόεδρος

Ο Κάρολ Ναβρότσκι ακύρωσε το ταξίδι του στη Σενεγάλη και επέστρεψε στη Βαρσοβία – Στα άκρα η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ για τον έλεγχο του ανώτατου δικαστικού θεσμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν αρκεί η απόσυρση» και πως «ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος την συνέταξε και ποιος την ενέκρινε».

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζητά εγγράφως κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τυχόν συμμετοχή στελεχών της Αρχής στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.