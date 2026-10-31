Μετρό: Κλείνει στις 12:00 ο σταθμός Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Κλείνει σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι ο σταθμός Σύνταγμα του Μετρό, έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα συνεχίσουν να διέρχονται από τον σταθμό, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

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Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει στις 12 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Οι επιβάτες που προγραμματίζουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να λάβουν υπόψη την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού.

Από τις 12:00 δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση ή αποβίβαση στο Σύνταγμα, μέχρι να επιτραπεί εκ νέου η λειτουργία του.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η ώρα επαναλειτουργίας του σταθμού ούτε αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η σχετική εντολή από την ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις και τις αλλαγές στα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις για το Μετρό και τις στάσεις των μέσων μεταφοράς μέσα από το DEBATER.